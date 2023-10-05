"Зоря" обіграла "Брейдаблік", здобувши першу перемогу в групі Ліги конференцій (відео)

Луганська "Зоря" перемогла ісландський "Брейдаблік" у матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Поєдинок у Рейк'явіку закінчився з рахунком 0:1 .

Підопічні Валерія Кривенцова вийшли вперед на 35-й хвилині зустрічі. Після розіграшу кутовогу Ігор Горбач ударом головою замкнув навіс Дениса Антюха.

Зазначимо, що в другому таймі чемпіон Ісландії створив чимало моментів, аби зрівняти рахунок. Але сейви голкіпера "Зорі" Микити Турбаєвського та одного разу поперечина дозволили луганцям втримати переможний результат.

Огляд матчу

В іншому матчі другого туру групи B бельгійський "Гент" вдома здолав ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів – 2:0.

Додамо, що у стартовому турі третього за престижністю єврокубка "Зоря" вирвала нічию у "Гента" (1:1), а "Маккабі" Тель-Авів на власному полі обіграв "Брейдаблік" (3:2).

Таким чином, за підсумками двох турів "Зоря" з 4 очками посідає друге місце квартету B, поступаючись "Генту" лише за додатковими показниками. На третій позиції – "Маккабі" Тель-Авів (3 бали). "Брейдаблік" йде останнім, не маючи залікових пунктів у своєму доробку.

Матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій відбудуться 26 жовтня: "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря", "Гент" – "Брейдаблік".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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