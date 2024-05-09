"Зоря" обіграла "Колос" у перенесеному матчі УПЛ і майже убезпечила себе від вильоту (відео)

Луганська команда перервала свою чотириматчеву серію без перемог.

"Зоря" на виїзді обіграла "Колос" у перенесеному матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 0:1 .

Переможний гол луганці забили у середині першого тайму. На 23-й хвилині Едуардо Герреро відзначився після передачі Дениса Антюха.

Для панамського форварда це дев'ятий гол у поточному розіграші УПЛ. Лідером бомбардирських перегонів залишається нападник київського "Динамо" Владислав Ванат, на рахунку якого 13 забитих м'ячів.

Огляд матчу "Колос" – "Зоря"

Завдяки цій перемозі "Зоря" (31 очко) перервала свою чотириматчеву безвиграшну серію та піднялася на восьме місце у турнірній таблиці УПЛ. За три тури до кінця відрив підопічних Юрія Коваля від зони плейоф за збереження прописки в елітному дивізіоні збільшився до шести балів. "Колос" (29 пунктів) опустився на десяту позицію.

У своїх наступних матчах українського чемпіонату "Зоря" 13 травня зіграє з "Вересом", а "Колос" того ж дня прийме ЛНЗ.

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