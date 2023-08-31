"Зоря" оформила камбек і сенсаційно перемогла "Славію", але вилетіла до Ліги конференцій

Луганська команда виграла матч-відповідь, однак поступилася за сумою двох зустрічей.

Луганська "Зоря" перемогла празьку "Славію" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, проте не змогла вийти до наступної стадії цього турніру. Гра завершилася з рахунком 2:1 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для луганців поєдинок відбувся у польському місті Люблін.

У першому матчі в Празі "Зоря" програла "Славії" з рахунком 0:2, тому тепер бронзовому призеру УПЛ необхідно було атакувати, щоб вирівняти ситуацію у протистоянні.

Луганці вийшли вперед на 32-й хвилині – Данило Алефіренко забив надзвичайно красивий гол дальнім ударом у дев'ятку.

А за дев'ять хвилин українська команда несподівано зрівняла рахунок у двоматчевій дуелі – Денис Антюх протягнув м'яч лівим флангом і потужно пробив низом у ближній кут.

Однак завоювати путівку до групового етапу Ліги Європи луганському клубу не вдалося. На 83-й хвилині за чеський колектив забив Матей Юрашек.

Таким чином, "Зоря" за підсумками двох зустрічей поступилася "Славії" з рахунком 2:3.

Восени луганці зіграють у груповому етапі третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій. "Славія" виступить у груповому раунді Ліги Європи.

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