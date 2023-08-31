"Зоря" оформила камбек і сенсаційно перемогла "Славію", але вилетіла до Ліги конференцій

Луганська команда виграла матч-відповідь, однак поступилася за сумою двох зустрічей.
Луганська "Зоря" перемогла празьку "Славію" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, проте не змогла вийти до наступної стадії цього турніру. Гра завершилася з рахунком 2:1.
Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для луганців поєдинок відбувся у польському місті Люблін.
У першому матчі в Празі "Зоря" програла "Славії" з рахунком 0:2, тому тепер бронзовому призеру УПЛ необхідно було атакувати, щоб вирівняти ситуацію у протистоянні.
Луганці вийшли вперед на 32-й хвилині – Данило Алефіренко забив надзвичайно красивий гол дальнім ударом у дев'ятку.
А за дев'ять хвилин українська команда несподівано зрівняла рахунок у двоматчевій дуелі – Денис Антюх протягнув м'яч лівим флангом і потужно пробив низом у ближній кут.
Однак завоювати путівку до групового етапу Ліги Європи луганському клубу не вдалося. На 83-й хвилині за чеський колектив забив Матей Юрашек.
Таким чином, "Зоря" за підсумками двох зустрічей поступилася "Славії" з рахунком 2:3.
Восени луганці зіграють у груповому етапі третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій. "Славія" виступить у груповому раунді Ліги Європи.
Читайте також:
Бешикташ – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
Дніпро-1 – Спартак Трнава: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій
"Шахтар" дізнався суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів