"Зоря" орендувала у "Динамо" чемпіона світу та гравця, який повернувся з Росії

Футболісти підписали дворічні контракти з луганським клубом.
Луганська "Зоря" орендувала двох півзахисників київського "Динамо" Сергія Булецу і Ахмеда Алібекова.
Про це повідомляє офіційний сайт бронзового призера минулого розіграшу УПЛ.
Обидва футболісти підписали з луганським клубом контракти на 2 роки.
Останні два сезони Булеца виступав на правах оренди за "Дніпро-1". У минулому розіграші Чемпіонату України він забив 3 голи і зробив 1 асист у 19 матчах. У 2019 році Булеца виграв у складі збірної України Чемпіонат світу U-20.
Останнім клубом Алібекова, що також належить "Динамо", була "Уфа". За російський клуб він зіграв 3 матчі, результативними діями не відзначався.
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