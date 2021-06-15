Сергій Булеца на правах оренди перейшов у "Зорю" / ФК Зоря

"Зоря" орендувала у "Динамо" чемпіона світу та гравця, який повернувся з Росії

Футболісти підписали дворічні контракти з луганським клубом.

Луганська "Зоря" орендувала двох півзахисників київського "Динамо" Сергія Булецу і Ахмеда Алібекова.

Про це повідомляє офіційний сайт бронзового призера минулого розіграшу УПЛ.

Обидва футболісти підписали з луганським клубом контракти на 2 роки.

Останні два сезони Булеца виступав на правах оренди за "Дніпро-1". У минулому розіграші Чемпіонату України він забив 3 голи і зробив 1 асист у 19 матчах. У 2019 році Булеца виграв у складі збірної України Чемпіонат світу U-20.

Сергій Булеца на правах оренди перейшов у "Зорю" / ФК Зоря

Останнім клубом Алібекова, що також належить "Динамо", була "Уфа". За російський клуб він зіграв 3 матчі, результативними діями не відзначався.

ФК Зоря

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