"Зоря" отримала суперників у групі Ліги конференцій: результати жеребкування

До вашої уваги склад усіх груп основого раунду третього за рангом євротурніру.

У п'ятницю, 1 вересня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24.

У ньому взяли участь 32 клуби, які були поділені на вісім груп по 4 команди у кожній.

Своїх суперників у третьому за престижністю єврокубку також дізнався бронзовий призер чемпіонату України – луганська "Зоря", яка поступилася празькій "Славії" у плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Під час жеребкування луганці перебували у третьому кошику та потрапили до квартету B, де зіграють проти бельгійського "Гента", ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів та ісландського "Брейдабліка".

Зазначимо, що "Зоря" – єдиний представник нашої країни у груповому раунді Ліги конференцій. У кваліфікації цього турніру грали "Ворскла", "Динамо" та "Дніпро-1", але нікому з них не вдалося пробитися до осінньої частини єврокубків.

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій

група A група B Лілль (Франція) Гент (Бельгія) Слован Братислава (Словаччина) Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) Олімпія Любляна (Словенія) Зоря (Україна) КІ Клаксвік (Фарерські острови) Брейдаблік (Ісландія) група C група D Динамо Загреб (Хорватія) Брюгге (Бельгія) Вікторія Пльзень (Чехія) Буде-Глімт (Норвегія) Астана (Казахстан) Бешикташ (Туреччина) Балкані (Косово) Лугано (Швейцарія) група E група F АЗ Алкмар (Нідерланди) Ференцварош (Угорщина) Астон Вілла (Англія) Фіорентина (Італія) Легія (Польща) Генк (Бельгія) Зрінськи (Боснія та Герцеговина) Чукарічки (Сербія) група G група H Айнтрахт (Німеччина) Фенербахче (Туреччина) ПАОК (Греція) Лудогорець (Болгарія) ГІК (Фінляндія) Спартак Трнава (Словаччина) Абердін (Шотландія) Нордшеланд (Данія)

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 21 вересня до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Айя-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

Нагадаємо, 31 серпня донецький "Шахтар" дізнався суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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