"Зоря" перемогла аутсайдера та закріпилася на третьому місці в УПЛ, "Металіст" програв кривднику "Динамо"

Завершилися ще два поєдинки 17-го туру чемпіонату України з футболу.

У матчах 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Зоря" обіграла "Львів" ( 3:1 ), а "Інгулець" завдав поразки "Металісту" ( 2:1 ).

Луганський клуб здобув перемогу на стадіоні імені Лобановського в Києві. На 34-й хвилині номінальних господарів вивів уперед Назарій Русин.

На 54-й хвилині перевагу луганців подвоїв Максим Імереков. Через 16 хвилин команда Патріка ван Леувена довела справу до розгрому – відзначився Сергій Булеца.

Львів'яни відповіли лише голом престижу, який на 87-й хвилині забив Владислав Бугай.

"Зоря" (34 очки) закріпилася на третьому місці в УПЛ. "Львів" з 12 балами посідає останню сходинку.

У наступному турі луганці зіграють з "Динамо", а львівська команда зустрінеться з "Кривбасом". Обидва матчі відбудуться 18 березня.

У паралельному матчі перемогу "Інгульцю" приніс дубль Володимира Одарюка, який забив на 28-й і 77-й хвилинах. "Металіст" зумів відзначитися лише одного разу – Паті Малумандсоко став автором гола на 64-й хвилині.

Зазначимо, що в компенсований час Малумандсоко отримав пряму червону картку.

Для "Інгульця" це друга поспіль перемога після зимової паузи. Петровці розпочали 2023 рік сенсаційним тріумфом над київським "Динамо".

"Інгулець" (19 очок) піднявся на дев'яте місце в УПЛ. "Металіст" (16 балів) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі петровський клуб 19 березня зіграє з "Чорноморцем", а харків'яни 17 березня зійдуться з "Олександрією".

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