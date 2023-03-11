"Зоря" перемогла аутсайдера та закріпилася на третьому місці в УПЛ, "Металіст" програв кривднику "Динамо"

Завершилися ще два поєдинки 17-го туру чемпіонату України з футболу.
У матчах 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Зоря" обіграла "Львів" (3:1), а "Інгулець" завдав поразки "Металісту" (2:1).
Луганський клуб здобув перемогу на стадіоні імені Лобановського в Києві. На 34-й хвилині номінальних господарів вивів уперед Назарій Русин.
На 54-й хвилині перевагу луганців подвоїв Максим Імереков. Через 16 хвилин команда Патріка ван Леувена довела справу до розгрому – відзначився Сергій Булеца.
Львів'яни відповіли лише голом престижу, який на 87-й хвилині забив Владислав Бугай.
- "Зоря" (34 очки) закріпилася на третьому місці в УПЛ. "Львів" з 12 балами посідає останню сходинку.
- У наступному турі луганці зіграють з "Динамо", а львівська команда зустрінеться з "Кривбасом". Обидва матчі відбудуться 18 березня.
У паралельному матчі перемогу "Інгульцю" приніс дубль Володимира Одарюка, який забив на 28-й і 77-й хвилинах. "Металіст" зумів відзначитися лише одного разу – Паті Малумандсоко став автором гола на 64-й хвилині.
Зазначимо, що в компенсований час Малумандсоко отримав пряму червону картку.
Для "Інгульця" це друга поспіль перемога після зимової паузи. Петровці розпочали 2023 рік сенсаційним тріумфом над київським "Динамо".
- "Інгулець" (19 очок) піднявся на дев'яте місце в УПЛ. "Металіст" (16 балів) посідає 13-ту позицію.
- У наступному турі петровський клуб 19 березня зіграє з "Чорноморцем", а харків'яни 17 березня зійдуться з "Олександрією".
Читайте також:
Ротань знову без перемоги: "Олександрія" ледь уникла поразки проти одного з аутсайдерів УПЛ
Зінченка вдруге поспіль визнали найкращим гравцем місяця в "Арсеналі": українець дотепно відреагував
Заробив переможний пенальті: Коваленко допоміг своїй команді здолати "Інтер" у Серії А (відео)