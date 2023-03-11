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"Зоря" перемогла аутсайдера та закріпилася на третьому місці в УПЛ, "Металіст" програв кривднику "Динамо"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Зоря" перемогла аутсайдера та закріпилася на третьому місці в УПЛ, "Металіст" програв кривднику "Динамо"

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk/

Завершилися ще два поєдинки 17-го туру чемпіонату України з футболу.

У матчах 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Зоря" обіграла "Львів" (3:1), а "Інгулець" завдав поразки "Металісту" (2:1).

Луганський клуб здобув перемогу на стадіоні імені Лобановського в Києві. На 34-й хвилині номінальних господарів вивів уперед Назарій Русин.

На 54-й хвилині перевагу луганців подвоїв Максим Імереков. Через 16 хвилин команда Патріка ван Леувена довела справу до розгрому – відзначився Сергій Булеца.

Львів'яни відповіли лише голом престижу, який на 87-й хвилині забив Владислав Бугай.

  • "Зоря" (34 очки) закріпилася на третьому місці в УПЛ. "Львів" з 12 балами посідає останню сходинку.
  • У наступному турі луганці зіграють з "Динамо", а львівська команда зустрінеться з "Кривбасом". Обидва матчі відбудуться 18 березня.

У паралельному матчі перемогу "Інгульцю" приніс дубль Володимира Одарюка, який забив на 28-й і 77-й хвилинах. "Металіст" зумів відзначитися лише одного разу – Паті Малумандсоко став автором гола на 64-й хвилині.

Зазначимо, що в компенсований час Малумандсоко отримав пряму червону картку.

Для "Інгульця" це друга поспіль перемога після зимової паузи. Петровці розпочали 2023 рік сенсаційним тріумфом над київським "Динамо".

  • "Інгулець" (19 очок) піднявся на дев'яте місце в УПЛ. "Металіст" (16 балів) посідає 13-ту позицію.
  • У наступному турі петровський клуб 19 березня зіграє з "Чорноморцем", а харків'яни 17 березня зійдуться з "Олександрією".

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Дата публікації
Перегляди
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