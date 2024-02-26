"Зоря" подужала "Ворсклу" в матчі 18-го туру УПЛ – полтавці догравали удесятьох (відео)

"Зоря" обіграла "Ворсклу" в матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок відбувся у Житомирі та завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито наприкінці першого тайму. Після подачі з кутового на 37-й хвилині Едуардо Герреро не влучив як слід по м'ячу, але хорватський новачок луганського клубу Яков Башич у своєму дебютному матчі головою розстріляв ворота з близької дистанції.

Завершувати поєдинок полтавцям довелося в меншості – на 70-й хвилині червону картку заробив Ілля Крупський.

Огляд матчу "Зоря" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Ця перемога дозволила луганцям залишити зону перехідних матчів за збереження прописки в УПЛ та з 15 очками піднятися на 12-те місце. "Ворскла" (23 бали) посідає восьму позицію.

У наступному турі "Зоря" 3 березня зіграє проти "Олександрії", а полтавці днем раніше зустрінуться з "Вересом".

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