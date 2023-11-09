"Зоря" програла "Маккабі" Тель-Авів та опустилася на третє місце у групі Ліги конференцій (відео)

Луганська "Зоря" зазнала поразки від "Маккабі" Тель-Авів у поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги конференцій. Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч відбулася у польському Любліні та завершилася з рахунком 1:3 .

Ще в першому ізраїльський клуб тричі відзначився у воротах бронзового призера чемпіонату України. На 7-й хвилині рахунок у грі відкрив Деррік Лукассен, красиво забивши ударом п'ятою.

А потім дубль оформив Дор Перец, обидва рази замкнувши навіси партнерів ударом головою. На 26-й хвилині гольову передачу на нього віддав Еран Захаві, а на 43-й хвилині асист записав до свого активу Мілсон.

У другому таймі команда Валерія Кривенцова намагалася вибратися зі скрутного становища. На 57-й хвилині Петар Мічин з рикошетом від захисника "Маккабі" у дотик замкнув простріл з лівого флангу, однак після перегляду відеоповтору арбітр зафіксував офсайд у Ігоря Горбача і скасував гол.

На 67-й хвилині близьким до взяття воріт був Вікентій Волошин, але низом у дотик пробив у дальню стійку. І все ж, луганці скоротили відставання в рахунку – на 74-й хвилині вихід один на один з голкіпером реалізував Данило Алефіренко. Проте на камбек сил в української команди вже не вистачило.

В іншому матчі 4-го туру цієї групи ісландський "Брейдаблік" на своєму полі поступився бельгійському "Генту" з рахунком 2:3.

Таким чином, наразі лідером групи є "Гент" (10 очок). "Маккабі" Тель-Авів (6 балів) піднявся на другу позицію. "Зоря" (4 пункти) опустилася на третє місце. Замикає турнірну таблицю "Брейдаблік" (0).

Варто зазначити, що "Зоря" і "Маккабі" Тель-Авів мають один матч у запасі. Поєдинок 3-го туру Ліги конференцій між цими командами УЄФА переніс із 26 жовтня на 25 листопада через напад терористичної організації ХАМАС на Ізраїль та операцію сил оборони країни у Секторі Гази.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Читайте також:

Ліга Європи: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Ліга чемпіонів: результати матчів 4-го туру групового етапу

УПЛ: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця