"Зоря" розбила одного з аутсайдерів УПЛ і не підпустила "Динамо" в турнірній таблиці

Луганці закріпилися на третьому місці в чемпіонаті України.

"Зоря" розгромила "Рух" у матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Лобановського в Києві завершився з рахунком 3:0 .

На 18-й хвилині луганський клуб вийшов уперед – пенальті реалізував Сергій Булеца.

У другому таймі команда Патріка ван Леувена змцнила свою перевагу. На 64-й хвилині відзначився Назарій Русин, а крапку в матчі на 86-й хвилині поставив Владислав Погорілий.

"Зоря" (40 очок) посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ – луганці зберегли 4-очковий відрив від київського "Динамо", яке йде четвертим. "Рух" (17 балів) залишився на передостанній сходинці.

У наступному турі "Зоря" 8 квітня на виїзді зіграє з "Кривбасом". Того ж дня "Рух" прийматиме "Верес".

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