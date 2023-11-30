"Зоря" розгромно програла "Генту" в Лізі конференцій – воротар суперника отримав страшну травму (відео)

Луганська "Зоря" розгромно поступилася бельгійському "Генту" у виїзному матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій. Поєдинок на "Геламко Арені" завершився перемогою господарів із рахунком 4:1 .

"Буйволи" одразу взялися діяти першим номером і на 20-й хвилині відкрили рахунок у зустрічі. 18-річний Малік Фофана здійснив сольний прохід від центрального кола та з лінії штрафного майданчика влучно пробив низом у дальній кут.

У другому таймі бельгійський клуб збільшив свою перевагу в рахунку – спочатку автоголом відзначився захисник луганців Арсеній Батагов, а потім за "буйволів" забили Гіфт Орбан та Омрі Гендельман.

На 82-й хвилині українська команда забила гол престижу – Денис Нагнойний пробив здалеку, а резервний воротар "Гента" Даві Роф припустився грубої помилки.

Зазначимо, що основний голкіпер "Гента" Поль Нарді у другому таймі отримав страшну травму. 29-річний француз вибив м'яч і невдало вивернув ногу, після чого голосно закричав. На полі з'явилися лікарі, які довго надавали йому медичну допомогу. В підсумку постраждалого винесли з поля на ношах.

Огляд матчу "Гент" – "Зоря"

До слова, в поєдинку стартового туру групового етапу Ліги конференцій, який відбувся у вересні в польському Любліні, "Зоря" вирвала нічию у "Гента" (1:1).

Додамо, що в іншому матчі п'ятого туру цієї групи ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів на виїзді обіграв ісландський "Брейдаблік" (1:2).

Таким чином, перед заключним туром "Зоря" (4 очки) остаточно втратила шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій. "Гент" (13 балів) і "Маккабі" Тель-Авів (12) достроково гарантували собі участь у плейоф. "Брейдаблік" (0), як і луганський клуб, залишився без єврокубкової весни.

У заключному турі групового етапу Ліги конференцій 14 грудня "Зоря" в Любліні прийме "Брейдаблік", а "Гент" і "Маккабі" Тель-Авів розіграють між собою підсумкове перше місце.

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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