"Зоря" розібралася з "Ворсклою" в центральному поєдинку стартового туру УПЛ

У вівторок, 23 серпня, луганська "Зоря" приймала полтавську "Ворсклу" в матчі стартового туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23.

Зустріч відбулася на стадіоні "Авангард" в Ужгороді та завершилася перемогою луганського клубу з рахунком 3:1 .

Підопічні Патріка ван Леувена швидко вийшли вперед - вже на 7-й хвилині пенальті реалізував Єгор Назарина.

На 30-й хвилині Денис Безбородько подвоїв перевагу номінальних господарів, асистував йому Владислав Кабаєв.

Після перерви знову спрацювала зв'язка Кабаєв - Безбородько. Перший вдруге віддав результативну передачу, а другий оформив дубль.

На 73-й хвилині полтавці скоротили відставання в рахунку - Денис Олійник реалізував пенальті, але на більше "зелено-білих" уже не вистачило. Таким чином, Віктор Скрипник на чолі "Ворскли" поступився своїй колишній команді на старті нового сезону УПЛ.

У другому турі "Ворскла" 27 серпня прийме "Верес", а "Зоря" у той же день проведе гостьовий поєдинок проти "Львова".

Нагадаємо, в матчі-відкритті УПЛ-2022/23 "Шахтар" не зумів переграти "Металіст 1925".

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