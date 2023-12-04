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"Зоря" розписала нічию з "Рухом" і залишилася в зоні прямого вильоту з УПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Зоря" розписала нічию з "Рухом" і залишилася в зоні прямого вильоту з УПЛ (відео)

"Зоря" – "Рух" / Фото: УПЛ

Луганці та львів'яни обійшлися без забитих м'ячів.

"Зоря" та "Рух" не визначили переможця в матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився внічию 0:0.

За всю гру команди створили обмаль гольових моментів. Складнощів додав ще й засніжений газон. У луганського клубу шанси відзначитися мали Едуардо Герреро та Ігор Кирюханцев, але вони їх не реалізували.

Львівський клуб також міг вирвати перемогу, але Ілля Квасниця пробив у поперечину. Як підсумок, безгольова нічия.

Огляд матчу "Зоря" – "Рух"

Буде додано незабаром.

"Зоря" має 11 очок після 13 зіграних матчів і залишається в зоні прямого вильоту з УПЛ, посідаючи передостаннє 15-те місце. "Рух" з 25 балами після 16 поєдинків йде на п'ятій позиції.

У наступному турі УПЛ, який стане останнім перед зимовою паузою, "Зоря" 9 грудня на виїзді зустрінеться з лідером чемпіонату "Кривбасом". Днем пізніше "Рух" завітає в гості до "Ворскли".

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Дата публікації
Перегляди
63
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