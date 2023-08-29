Зоря – Славія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи

У разі невдачі луганці гарантовано виступлять на груповому етапі Ліги конференцій.

У четвер, 31 серпня, луганська "Зоря" зіграє з празькою "Славією" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для луганців поєдинок відбудеться у польському місті Люблін на "Арені Люблін". Початок – о 20:00 за київським часом.

У першому матчі у Празі "Зоря" програла "Славії" з рахунком 0:2 .

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, автоматично потрапить до групового етапу третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій.

Де дивитися матч Зоря – Славія

На території України поєдинок-відповідь плейоф відбору Ліги Європи між "Зорею" та "Славією" у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – "Славія".

Прогнози букмекерів на матч Зоря – Славія

Очевидним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери називають чеський клуб. На перемогу "Славії" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,48. Нічия – 4,70. Виграш луганців – 7,30.

У проході "Славії" до наступної стадії турніру практично ніхто не сумнівається. А ось вихід "Зорі" до групового етапу Ліги Європи стане величезною сенсацією, яка оцінена коефіцієнтом 17,50.

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