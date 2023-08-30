Зоря – Славія: онлайн-відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи

Дивіться вирішальний поєдинок луганців проти чеського клубу за місце у груповому етапі Ліги Європи.

У четвер, 31 серпня, луганська "Зоря" зіграє з празькою "Славією" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/24.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для луганців поєдинок відбудеться у польському місті Люблін на "Арені Люблін". Початок – о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що в першій грі цих команд у Празі "Зоря" програла "Славії" з рахунком 0:2 .

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, автоматично потрапить до групового етапу третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – "Славія" з Youtube-каналу FootballHub.

Поєдинок також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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