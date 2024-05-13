"Зоря" та "Верес" не визначили сильнішого в заключному матчі 28-го туру УПЛ (відео)

На старті зустрічі луганці вийшли вперед, але після перерви рівненський клуб відігрався.

"Зоря" зіграла внічию з "Вересом" у матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Києві завершився з рахунком 1:1 .

Команда Юрія Коваля вийшла вперед уже на 9-й хвилині гри – відзначився Олександр Яцик.

Проте втримати перемогу луганці не зуміли. У другому тайці рівненський клуб зрівняв рахунок. Це сталося на 60-й хвилині завдяки автоголу Романа Вантуха.

Огляд матчу "Зоря" – "Верес"

Після цього матчу "Зоря" (32 очки) посідає восьме місце в УПЛ. "Верес" (24 бали) йде на 14-й позиції, в зоні стикових матчів за право залишитися в елітному дивізіоні.

У наступному турі "Зоря" 19 травня протистоятиме ЛНЗ, а "Верес" того ж дня прийме "Олександрію".

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