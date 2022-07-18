"Зоря" та "Ворскла" отримали потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Перед цим полтавський клуб ще повинен подолати другий раунд відбору.

У понеділок, 18 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2022/23.

Своїх можливих суперників на цій стадії турніру дізналися й два українські клуби - луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла".

"Зоря" зустрінеться з переможцем пари "Влазнія" (Албанія) - "Універсітатя Крайова" (Румунія).

"Ворскла", якщо пройде шведський АІК у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, у третьому раунді відбору зіграє проти переможця пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія).

Матчі третього раунду Ліги конференцій відбудуться 4 та 11 серпня. Переможці пар вийдуть до плейоф раунду кваліфікації Ліги конференцій. Команди, які програють, попрощаються з єврокубкми.

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