Зоря - Університатя: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій і прогнози букмекерів

У четвер, 4 серпня, луганська "Зоря" проведе перший поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти румунської "Університаті".

Українська команда, яку лише нещодавно очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, розпочинає свій єврокубковий шлях у сезоні-2022/23.

Першим опонентом луганчан буде представник Румунії - "Університатя" (Крайова). Цей колектив на попередній стадії третього за престижністю єврокубка пройшов албанську "Влазнію" (1:1, 3:0).

Дуель між "Зорею" та "Університатею" розпочнеться о 20:30 за київським часом. Це буде номінально домашній поєдинок для "біло-чорних", однак через повномасштабне вторгнення російських окупантів він відбудеться за межами України, а саме польському місті Люблін.

Де дивитися матч Зоря - Університатя

В Україні поєдинок транслюватиме телеканал 2+2, однак із 10-хвилинним запізненням. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

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Прогнози букмекерів на матч Зоря - Університатя

У першій дуелі букмекери віддають перевагу гостям. Так, коефіцієнт на перемогу румун становить 2,40. Нічия - 3,24. Перемога українського колективу, своєю чергою, оцінюється в 2,94. Прохід "Зорі" у плейоф відбору оцінений коефіцієнтом 2,25, а румунської команди – 1,60.

Поєдинок у відповідь відбудеться у четвер,11 серпня, в Румунії. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

2 серпня визначиться суперник переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане хтось із цих переможців цих пар: "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль), "Спартак" (Словаччина) – "Ракув" (Польща), "Фехервар" (Угорщина) – "Петрокуб" (Молдова), "Левскі" (Болгарія) – "Хамрун Спартанс" (Мальта);

Невдаха двоматчевого протистояння між "Зорею" та "Університатею" покине єврокубки;

За підсумками сезону-2021/22 румуни посіли в своєму чемпіонаті третє місце.

Додамо, що тут також могла зіграти й полтавська "Ворскла", проте вона в 2-му раунді відбору вилетіла від шведського АІКа.