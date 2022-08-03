Зоря - Університатя: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Текстовий репортаж першого поєдинку 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 між луганською "Зорею" та румунською "Університатею".

У четвер, 4 серпня, луганська "Зоря" проведе перший поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти румунської "Університаті".

Українська команда, яку лише нещодавно очолив нідерландський фахівець Патрік ван Леувен, розпочинає свій єврокубковий шлях у сезоні-2022/23.

Дуель між "Зорею" та "Університатею" розпочнеться о 20:30 за київським часом. Це буде номінально домашній поєдинок для "біло-чорних", однак через повномасштабне вторгнення російських окупантів він відбудеться за межами України, а саме в польському місті Люблін.

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2 серпня визначився суперник переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль);

переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль); Невдаха двоматчевого протистояння між "Зорею" та "Університатею" покине єврокубки;

За підсумками сезону-2021/22 румуни посіли в своєму чемпіонаті третє місце.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між українським і румунським клубами.