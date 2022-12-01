"Зоря" в гольовій перестрілці не зуміла виграти останній матч року та зрівнятися з "Шахтарем" і "Динамо"

Команда Патріка ван Леувена вирушила зимувати на четвертому місці в турнірній таблиці.

"Зоря" та "Колос" розписали нічию у перенесеному матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Валері Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:2 .

Ковалівці вийшли вперед на 10-й хвилині, коли результативного удару завдав Сергій Болбат.

Луганський клуб відновив паритет за дев'ять хвилин – Сергій Булеца реалізував пенальті.

На старті другого тайму "Колос" повернув собі перевагу – Сергій Чоботенко відзначився на 52-й хвилині.

На 59-й хвилині матч було перервано після сигналу повітряної тривоги. Коли гра відновилася, "Зоря" змогла вдруге відігратися – на 63-й хвилині забитий м'яч до свого активу записав Ігор Кирюханцев.

На 84-й хвилині команди знову зіткнулися з проблемами – стадіон "Динамо" залишився без освітлення. На щастя, гру швидко вдалося поновити, але голів у цьому поєдинку вже не було.

Після цього результату "Зоря" з 28 очками залишилася на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ – підопічні Патріка ван Леувена не скористалися шансом наздогнати "Шахтар" і "Динамо", які мають по 30 залікових пунктів. Своєю чергою, "Колос" має 20 балів і йде шостим.

Далі команди вирушають на зимову перерву, після якої вже на початку березня луганці зіграють з "Ворсклою", а ковалівці поміряються силами з "Кривбасом".

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