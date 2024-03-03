"Зоря" в меншості втримала нічию проти "Олександрії" у 19-му турі УПЛ (відео)

"Олександрія" зіграла внічию із "Зорею" у домашньому матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:0 .

За всю гру господарі поля завдали 11 ударів проти 8 у суперника (у площину воріт – 2:2), однак жодна з команд так і не змогла забити.

Зазначимо, що на 72-й хвилині луганці залишилися в меншості – другу жовту картку отримав бразилець Джордан.

Проте команда Руслана Ротаня не зуміла скористатися чисельною перевагою, аби вирвати перемогу.

Огляд матчу "Олександрія" – "Зоря"

Після цього матчу "Олександрія" (18 очок) посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ. "Зоря" (16 балів) перебуває на 12-й позиції.

У наступному турі вітчизняної першості "Олександрія" 9 березня зіграє з "Поліссям", а "Зоря" 7 березня зустрінеться з "Минаєм".

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