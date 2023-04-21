"Зоря" в меншості втримала перемогу над "Колосом" і вийшла на друге місце в УПЛ (відео)

Луганці увірвалися до зони Ліги чемпіонів.
"Зоря" на виїзді обіграла "Колос" у стартовому матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі команда Патріка ван Леувена забила на 31-й хвилині. Володимир Бражко відзначився точним дальнім ударом після розіграшу штрафного.
Володимир Бражко забиває дальнім пострілом з-за меж штрафного майданчика #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/LSAdU22wYy— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 21, 2023
Зазначимо, що майже весь другий тайм луганці були змушені грати в меншості після того, як на 55-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Ігор Снурніцин.
"Зоря" (46 очок) піднялася на друге місце в УПЛ. Луганський клуб на один бал обійшов "Дніпро-1", який має дві гри в запасі. "Колос" (30 балів) посідає шосту позицію.
У наступному турі підопічні ван Леувена 29 квітня зіграють із "Чорноморцем", а ковалівці днем раніше приймуть "Шахтар".
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