"Зоря" в меншості втримала перемогу над "Колосом" і вийшла на друге місце в УПЛ (відео)

"Зоря" на виїзді обіграла "Колос" у стартовому матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі команда Патріка ван Леувена забила на 31-й хвилині. Володимир Бражко відзначився точним дальнім ударом після розіграшу штрафного.

Зазначимо, що майже весь другий тайм луганці були змушені грати в меншості після того, як на 55-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Ігор Снурніцин.

"Зоря" (46 очок) піднялася на друге місце в УПЛ. Луганський клуб на один бал обійшов "Дніпро-1", який має дві гри в запасі. "Колос" (30 балів) посідає шосту позицію.

У наступному турі підопічні ван Леувена 29 квітня зіграють із "Чорноморцем", а ковалівці днем раніше приймуть "Шахтар".

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