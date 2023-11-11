"Зоря" вдруге від початку сезону залишилася без головного тренера – хто керуватиме командою

Луганська "Зоря" оголосила, що головний тренер Валерій Кривенцов після матчу 4-го туру групового етапу Ліги конференцій проти "Маккабі" Тель-Авів написав заяву про звільнення за особистим бажанням.

Як повідомляє офіційний сайт "чорно-білих", разом із Кривенцовим команду також залишив його помічник Олександр Коваль.

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено спортивного директора луганського клубу Юрія Коваля.

Зазначимо, що це вже друга відставка головного тренера у "Зорі" від початку поточного сезону. Кривенцов очолював луганців від 9 вересня, коли замінив серба Ненада Лалатовича.

Наразі "Зоря" посідає 13-те місце в УПЛ, набравши 10 очок після 11 зіграних матчів. Наступний поєдинок луганці проведуть у неділю, 12 листопада, проти ЛНЗ.

У Лізі конференцій бронзовий призер минулого сезону чемпіонату України з 4 очками після трьох матчів йде на третій сходинці групи В. Після паузи на ігри збірних "Зоря" 25 листопада проведе перенесений поєдинок 3-го туру з "Маккабі" Тель-Авів.

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