"Зоря" вирвала нічию у лідера чемпіонату Бельгії на старті групового етапу Ліги конференцій (відео)

Луганська "Зоря" зіграла внічию з бельгійським "Гентом" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги конференцій – 1:1 .

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч відбулася у польському місті Люблін на "Арені Люблін".

Перший тайм гри минув без голів. У середині другої половини матчу лідер чемпіонату Бельгії зумів вийти вперед – на 67-й хвилині Ендрю Хюльсагер, який перед цим з'явився на заміну, прострілив з правого краю штрафного, а Уго Кейперс у дотик переправив м'яч у сітку.

Дуже швидко команда Валерія Кривенцова зуміла зрівняти рахунок – на 70-й хвилині Едуардо Герреро в центрі карного майданчика "буйволів" у дотик пробив низом у дальній кут після передачі Ігоря Кирюханцева.

Наприкінці поєдинку бельгійський клуб великими силами атакував та міг вирвати перемогу, але сейви голкіпера луганців Микити Турбаєвського, а одного разу й влучання суперника у стійку дозволили "Зорі" зберегти нічию та заробити перше очко у нинішньому розіграші Ліги конференцій.

Огляд матчу

У паралельному матчі стартового туру групи B ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів на власному полі обіграв ісландський "Брейдаблік" з рахунком 3:2.

У другому турі групового раунду Ліги конференцій 5 жовтня "Зоря" в Ісландії зіграє проти "Брейдабліка", а "Гент" прийматиме "Маккабі" Тель-Авів.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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