"Зоря" впевнено перемогла "Минай" у стартовому матчі 20-го туру УПЛ (відео)

Луганська команда подовжила свою безпрограшну серію в чемпіонаті України.

"Зоря" обіграла "Минай" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Київській області завершився з рахунком 2:0 .

Луганці вийшли вперед на 18-й хвилині зустрічі – Денис Антюх відзначився після передачі В'ячеслава Чурка.

Перед перервою Едуардо Герреро міг подвоювати перевагу своєї комани, але цей гол після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

У другому таймі підопічні Юрія Коваля таки змогли забити другий м'яч – остаточний рахунок гри на 74-й хвилині встановив Владислав Бугай.

Огляд матчу "Зоря" – "Минай"

Перемога дозволила "Зорі" (19 очок) і піднятися на 11-те місце в УПЛ. Луганський клуб не програє вже п'ять поспіль матчів у чемпіонаті України. "Минай" (10 балів) йде на останній, 16-й сходинці.

У наступному турі "Зоря" 12 березня зіграє у Києві проти "Динамо", а закарпатці того ж дня у Львові поміряються силами з "Шахтарем".

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