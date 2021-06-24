"Зоря" втратила двох ключових футболістів у літнє міжсезоння

Владлен Юрченко та Дмитро Іванісеня припинили виступи за луганську команду.

Півзахисники Владлен Юрченко та Дмитро Іванісеня покинули "Зорю".

Про це повідомив гендиректор луганського клубу Станіслав Оганов.

За його словами, гравці вирішили не подовжувати контракти з бронзовим призером УПЛ.

"З Юрченко та Іванісенею ми вели переговори. На жаль, футболісти ухвалили рішення про те, що їхня кар’єра в "Зорі" завершена і вони продовжать кар’єру в інших клубах", - сказав Оганов.

27-річний Юрченко виступав за "Зорю" від літа 2019 року. Він провів у складі луганського клубу 68 матчів, в яких забив 16 голів і віддав 10 асистів.

27-річний Іванісеня грав у "Зорі" два роки. На його рахунку 6 голів і 2 результативні передачі в 67 матчах за луганський клуб.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання