"Зоря" за 14 хвилин розгромила "Олександрію" та закріпилася в топ-3 УПЛ

Команда Патріка ван Леувена розібралася з прямим конкурентом у боротьбі за єврокубки.

Луганська "Зоря" розбила "Олександрію" в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 4:1 .

У першому таймі команди обійшлися без голів. А ось у другій половині зустрічі колектив Патріка ван Леувена виявився на голову сильнішим за суперника.

На 62-й хвилині рахунок відкрив Богдан Бутко, а вже за шість хвилин Сергій Булеца подвоїв перевагу луганців. На 70-й хвилині Бутко оформив дубль, а ще за шість хвилин Денис Антюх забив четвертий м'яч у ворота олександрійців.

Підопічні Юрія Гури змогли відповісти лише голом Сергія Рибалки на 78-й хвилині, який уже не вплинув на підсумок поєдинку.

"Зоря" набрала 26 очок і посідає третє місце в таблиці УПЛ. "Олександрія" має 23 бали і йде п'ятою.

У наступному турі, після якого команди вирушить на зимову паузу, луганці 27 листопада зіграють з "Минаєм", а олександрійці 28 листопада зустрінуться з "Рухом". Перед цим команда Гури проведе 23 листопада перенесений матч 1-го туру проти "Дніпра-1".

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