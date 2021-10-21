"Зоря" завдяки голу-шедевру перемогла в Болгарії та здобула перші очки в Лізі конференцій (відео)

"Зоря" завдяки голу-шедевру перемогла в Болгарії та здобула перші очки в Лізі конференцій (відео)

Команда Віктора Скрипника піднялася з останньої сходинки турнірної таблиці своєї групи.

Луганська "Зоря" обіграла софійський ЦСКА в поєдинку 3-го туру групової стадії Ліги конференцій. Матч на стадіоні "Васіл Левскі" в Софії закінчився з рахунком 1:0 на користь українського клубу.

Переможний гол команда Віктора Скрипника забила на 64-й хвилині. Іранський нападник Аллах'яр Сайядманеш розкішним ударом з лівого краю штрафного майданчика вразив дальній кут воріт болгарського клубу.

Варто зазначити, що "мужики" слабко провели перший тайм. ЦСКА створив достаттньо можливостей, щоб забити, але луганська команда змогла зберегти свої ворота "сухими". Значна заслуга в цьому голкіпера Дмитра Мацапури.

Після перерви бронзовий призер УПЛ суттєво додав і почав створювати гольові моменти біля воріт суперника. Власне така активність і дала свої плоди - "Зоря" принесла Україні першу перемогу в груповому раунді нинішнього єврокубкового сезону.

Болгарська команда закінчувала гру в меншості: за грубу гру на третій компенсованій хвилині з поля був вилучений Тібо Віон.

Огляд матчу ЦСКА Софія - Зоря

В іншому матчі 3-го туру цієї групи норвезький "Буде-Глімт" вдома сенсаційно знищив італійську "Рому" з рахунком 6:1 .

з рахунком . Після екватора групового етапу "Зоря" (3 очки) піднялася на третє місце групи С Ліги конференцій. Лідирує "Буде-Глімт" (7 балів). Другою йде "Рома" (6 пунктів). ЦСКА Софія (1) замикає квартет.

Четвертий тур третього за престижністю єврокубку відбудеться 4 листопада: "Зоря" - ЦСКА Софія, "Рома" - "Буде-Глімт".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання