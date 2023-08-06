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"Зоря" зазнала другої поспіль поразки на старті нового сезону УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Зоря" зазнала другої поспіль поразки на старті нового сезону УПЛ

"Зоря" – "Кривбас" / Фото: УПЛ

Команда Ненада Лалатовича поступилася "Кривбасу".

"Зоря" програла "Кривбасу" в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 1:3.

Луганці вийшли вперед на 4-й хвилині зустрічі – Денис Антюх реалізував пенальті.

Наприкінці першого тайму криворіжці відновили паритет – ударом з пенальті забив Максим Луньов.

На старті другої половини поєдинку "Кривбас" повів у рахунку зусиллями Клима Приходька, який відзначився на 57-й хвилині.

На 72-й хвилині "Зоря" залишилася в меншості – Ілля Гулько отримав другу жовту картку.

За хвилину до кінця основного часу криворізький клуб міг забивати утретє, але Дмитро Хомченовський не реалізував пенальті. Проте в компенсований час "Кривбас" таки забив ще – крапку в грі поставив Роман Дебелко.

Для "Зорі" це друга поспіль поразка на старті нового сезону УПЛ. У першому турі луганці несподівано зазнали поразки в грі з "Рухом" (2:1).

Своєю чергою, "Кривбас" набрав перші очки в поточному розіграші чемпіонату України. Минулого туру команда Юрія Вернидуба поступилася "Олександрії" (1:0).

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Дата публікації
Перегляди
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