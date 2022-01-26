Зовсім не товариський матч: вундеркінд "Динамо" спровокував масову бійку під час матчу команди U-19

Зовсім не товариський матч: вундеркінд "Динамо" спровокував масову бійку під час матчу команди U-19

Самба Діалло розлютився через незарахований гол.

Юнацька команда "Динамо" провела другий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині. Суперником підопічних Ігоря Костюка стали однолітки з турецького "Антальяспору" - 2:2.

Арбітр був змушений давати достроковий фінальний свисток через масову бійку між гравцями, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

За рахунку 2:2 Самба Діалло забив у розкішному сольному проході, проте рефері зафіксував офсайд. Незважаючи на товариський статус матчу, молодіжка Динамо дуже розлютилася – протестувати на поле вибіг навіть тренер Ігор Костюк. Через кілька секунд взагалі почалася масова бійка через Діалло, який у неігровому епізоді вдарив гравця команди суперника.

Командам все ж вдалося заспокоїлися, а суддя вирішив не догравати останні кілька хвилин спарингу.

Додамо, що у складі Динамо голи забивали Кирило Попов та Антон Царенко.

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