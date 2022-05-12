Зозуля продає унікальний "убекс", щоб допомогти українським захисникам (фото)

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля виставив на аукціон тактичну сорочку з автографами бійців окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України "Азов".

Футболіст продовжує активно допомагати ЗСУ.

"Пам’ятаєте часи, коли ми, гравці збірної України, вважалися мало не національними героями, які представляють Україну за її межами? Про нас говорили, писали, на нас рівнялися, ми залишали автографи на м’ячах та футболках. Зараз інші часи, та герої теж інші. Раніше вони були нашими палкими вболівальниками, а сьогодні – ми їхні найбільші фанати.

Вже кілька років я вболіваю за "Азов Дніпро". Сьогодні найкращі гравці цього військового джентльменського клубу поставили свої автографи на "убексі" одного з героїв. Це найкрутіший для мене подарунок, але я вирішив виставити сорочку на аукціон. Бо нашим захисникам потрібна ще купа різних потрібних і дорогих речей", - написав Зозуля на своїй сторінці у Facebook.

Стартова ціна лоту – 1 000 доларів. Аукціон триватиме до вівторка, 17 травня.

Нагадаємо, що українська біатлоністка Христина Дмитренко змінила свою діяльність під час війни, взявши до рук зброю, аби захищати Україну.

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