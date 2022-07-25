Зозуля розповів, хто найбільше пожертував для ЗСУ з українських спортсменів

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля розповів, хто робив найбільш грошові внески у його фонд серед спортсменів із України.

Так, 32-річний нападник назвав імені трьох українських спортсменів, які найбільше пожертвували на рахунок благодійного фонду, який допомагає українським бійцям.

Про це Зозуля розповів у інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Зокрема, форвард виділив двох гравців збірної України – Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Однак найбільші пожертви у фонд зробив найкращий гравець у Counter-Strike Олександр Костилєв на прізвисько "S1mple".

"На старті ми скидалися, і Зінченко одразу дав 25 тисяч фунтів, Миколенко ще. Усі хлопці скидаються. Я їх одразу додав до групи, де сказав, щоб кожен відзначив, скільки може зараз скинути грошей.

Хтось одразу давав 15 тисяч, хтось – 30 тисяч, хтось – 20 тисяч євро. На мій фонд найбільший донат був від "S1mple". Знаєте – найкращий гравець у СS, Олександр Костилєв. Він одразу дав 1 мільйон гривень і 15 тисяч доларів. І це лише у перші дні війни", - сказав Зозуля.

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