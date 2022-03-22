Зозуля та Безус віддали свої ігрові футболки на аукціон, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ

Зозуля та Безус віддали свої ігрові футболки на аукціон, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ

Гравці продовжують активно допомагати українській армії.

Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля та півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус пожертвували своїми ігровими футболками, аби допомогти Збройним силам України.

Обидва гравці підписали свої футболки та передали їх пабліку "Народна Армія", де вони будуть розіграні в Facebook за допомогою благодійного аукціону. Виручені кошти підуть на потреби ЗСУ.

"Всі гроші, яки ми отримаємо з аукціону, будуть витрачені на закупівлю дуже крутих штук, які допоможуть хлопцям наблизити перемогу нашої держави! Разом і до кінця! Аукціон триватиме до 28.03.2022 і завершиться о 20:00", - йдеться в публікації "Народної Армії" у Facebook.

Друзі, ми прекрасно знаємо, що ви всі можете допомагати просто так, і вам нічого за це не потрібно. Але, в нас є дві... Опубліковано Народная Армия Понеділок, 21 березня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що тренер клубу УПЛ продає медаль за перемогу в Кубку УЄФА, щоб допомогти ЗСУ.

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