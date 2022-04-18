Зозуля та Лунін зіграли у футбол з українськими біженцями в Іспанії: зворушливе відео

Зозуля та Лунін зіграли у футбол з українськими біженцями в Іспанії: зворушливе відео

Українські легіонери зустрілися зі співвітчизниками в Мадриді.

Футболісти Роман Зозуля та Андрій Лунін підтримали українських біженців, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Зозуля та Лунін разом завітали до родин українців у Мадриді. Вони привезли співвітчизникам гуманітарну допомогу, підписали низку автографів, а також зіграли символічний товариський матч із дітьми.

"За час повномасштабного вторгнення рашистів до України, Іспанія прийняла понад 25 тисяч українських біженців. Разом з Андрієм Луніним приїхали до родин українців в Мадриді, які вимушено залишили свої домівки.

Війна, на жаль, залишає свої шрами на найвразливіших категоріях населення - дітях. У центрі, який відвідали, наразі перебуває 80 діток. Ми намагалися їх максимально відволікти і повернути до мирного життя. Зі старшими - зіграли товариський матч. Перемогла, звісно, Україна", - написав Зозуля на своїй сторінці в Facebook.

За час повномасштабного вторгнення рашистів в Україну, Іспанія прийняла понад 25 тисяч українських біженців. Разом з Андрій Лунін приїхали до родин українців в Мадриді, які вимушено покинули свої домівки. Війна, на жаль, залишає свої шрами на найвразливіших категоріях населення - дітях. У центрі, який відвідали, наразі перебуває 80 діток. Ми намагалися їх максимально відволікти і повернути до мирного життя. Зі старшими - зіграли товариський матч. Перемогла, звісно, Україна Опубліковано Романом Зозулею Понеділок, 18 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що Зозуля не припиняє активно підтримувати армію нашої країни під час війни з російськими загарбниками. Минулого тижня 32-річний футболіст іспанської "Фуенлабради" передав чергову партію допомоги для українських військових.

А перед цим Зозуля спільно з ексочільником МОЗ Максимом Степановим передав бійцям ЗСУ на передову тисячу аптечок.

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