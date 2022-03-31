Зрадник Тимощук потрапив у ДТП дорогою на тренування російського клубу

Колишній гравець збірної України пропустив тренування "Зеніта".
Колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який продовжує працювати у "Зеніті" та відмовчується з приводу російського військового вторгнення в Україну, потрапив у ДТП дорогою на тренування санкт-петербурзької команди.
Про це повідомляє Чемпіонат.
Зазначається, що аварія за участю українця оцінюється як легка – у ДТП ніхто не постраждав. Через інцидент Тимощук пропустив тренування "Зеніту".
Нагадаємо, що вчора депутати Луцької міської ради позбавили футболіста звання "Почесний громадянин міста Луцька".
11 березня Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його всіх титулів, нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.
Читайте також:
Один із найкращих воротарів сезону Серії А прихистив вдома біженців з України (фото)
У Чернігові мародери "обчистили" розбомблений стадіон "Десни"
"Мерзенні тварюки": ведучий офіційного транслятора матчів відбору ЧС-2022 у Росії образив збірну Польщі (відео)