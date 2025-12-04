"Зрадила країну": експартнери зі збірної засудили Лискун за зміну громадянства на російське

Олексій Середа та Софія Лискун / © Associated Press

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Ксенія Байло прокоментували зміну громадянства експартнерки за національною збірною Софії Лискун на російське.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Середа заявив, що не розуміє, чому Лискун вирішила залишити Україну та взяти паспорт держави-агресорки.

"Всі шоковані, тренерський склад, спортсмени – ніхто не очікував. Мені хтось скинув чи в Telegram-каналі побачив. Не було такого, щоб вона подавала якісь знаки, що там краще, ніж в Україні, що вона збирається туди. Вона про це не казала тренерам, і тому для всіх було незрозуміло, чому вона так вчинила, чим там краще, ніж тут. Вона казала (в інтерв'ю російським ЗМІ), що там компетентніші тренери, але їй наші тренери дали все, що вона має: медалі, впізнаваність – тому незрозуміло.

Ставлюся негативно. Я це засуджую, не розумію, чому людина так вчинила. У нас нормальні зарплати, суперумови для тренувань. Нам допомагають президент федерації та Міністерство спорту, ми часто їздимо на збори. Не знаю, вона каже про якийсь булінг, але в команді такого немає, дружня атмосфера. Максимально незрозуміло. У мене немає відповіді, чому вона поїхала, чим там краще. Я не розумію.

У неї бабуся в Росії – може, це якось вплинуло. Про тата, (що живе в Росії), – теж може бути. Про бабусю знаю, про тата нічого не казала. Що сумує за Луганськом, мені не розповідала – може, подругам. Будь-яка людина сумує за своїм домом і хоче повернутися назад, але я все одно не розумію", – додав Середа.

Софія Лискун / фото із соцмереж

За словами Байло, для неї втеча Лискун до Росії також стала великим шоком.

"Була дуже шокована, бо ніхто не думав, що у нашій збірній може таке статися, що людина може так вчинити. Коментувати суперсильно щодо цього я не хочу. Людина, з якою ми підіймали український прапор, зараз буде сплачувати податки Росії. Навіть не знаю, що можна сказати. Взагалі немає слів. Після 2023 року в неї з'явилися інші люди, з якими вона ділилася своїми відчуттями та емоціями, відтоді ми лише просто працювали разом, все.

Всі дуже збентежені. У всіх багато запитань, відповідей на ці запитання немає. Кожен сам собі починає щось видумувати, але нащо? Людина пішла, зрадила країну, збірну – навіщо про це взагалі думати. Треба йти далі, до нових досягнень, без цієї людини", – сказала Байло.

Софія Лискун / фото із соцмереж

На рішення Лискун про зміну громадянства вже відреагував президент НОК Вадим Гутцайт, назвавши його "зрадою". Федерація України зі стрибків у воду виключила Софію зі складу збірної, позбавивши її всіх звань та нагород.

Нагадаємо, 23-річна Лискун є уродженкою Луганська. Загалом на її рахунку 12 медалей на рівні чемпіонатів світу та Європи у складі збірної України.

Ще в травні цього року Софія виступала під українським прапором на міжнародних змаганнях. На Євро-2025 зі стрибків у воду вона завоювала дві медалі: "золото" у змішаних командних змаганнях та "срібло" в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Лискун двічі представляла Україну на Олімпійських іграх – у Токіо-2020 та Парижі-2024, не здобувши там нагород.

Раніше повідомлялося, що призер Олімпійських ігор-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське.