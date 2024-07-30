Зрівнялася з Клочковою: Харлан повторила рекорд України за виграними медалями на Олімпіадах

Українська шаблістка Ольга Харлан встановила історичне досягнення на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Завоювавши "бронзу" особистої першості у шаблі, 33-річна Харлан стала рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.

Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та п'ята олімпійська нагорода в кар'єрі Харлан. Вона повторила рекорд плавчині Яни Клочкової, яка також виграла п'ять медалей на Олімпіадах.

Топ-7 мультимедалістів України в історії Олімпійських ігор

5 – Яна Клочкова (плавання, 4 "золота" + 1 "срібло")

5 – Ольга Харлан (фехтування, 1 + 1 + 3)

4 – Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках, 1 + 2+ 1)

4 – Олена Костевич (стрільба, 1 + 0 + 3)

3 – Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика, 2 + 1 + 0)

3 – Юрій Чебан (веслування на каное, 2 + 0 + 1)

3 – Руслана Таран (вітрильний спорт, 0 + 1 + 2)

Крім того, Харлан – єдина українська спортсменка в історії, яка виграла медалі на чотирьох Олімпіадах – у 2008, 2012, 2016 та 2024 роках.

Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. До завоювання "бронзи" в Парижі вона стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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