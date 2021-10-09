"Зроби свою справу в матчі-реванші": Ф'юрі розхвалив Усика за його перемогу над Джошуа

"Зроби свою справу в матчі-реванші": Ф'юрі розхвалив Усика за його перемогу над Джошуа

Сам британець незабаром зустрінеться з Деонтеєм Вайлдером.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі похвалив українця Олександра Усика за його перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

33-річний британець передав привіт Сашку та наголосив на тому, що він отримав справжню насолоду від цього поєдинку.

"Привіт, Олександре! Дуже-дуже хороший бій, відмінний боксер. Я дійсно отримав задоволення від твого бою з Джошуа. Успіхів тобі, нехай тебе благословить Бог. Зроби свою роботу в матчі-реванші", - сказав Ф'юрі.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі;

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі; Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

Додамо, що свій наступний бій Ф'юрі проведе проти американця Деонтея Вайлдера. Їхня дуель відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі.

Спочатку бій Ф'юрі та Вайлдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви ;

; Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия.

Раніше Ф'юрі прокоментував перемогу Усика над Джошуа. Тайсон зізнався, що засмутився через результат бою, але зараз його хвилює лише одне - власний поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.

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