Зробила собі подарунок на день народження: Костюк у вольовому стилі пробилася до другого кола Wimbledon-2022

Зробила собі подарунок на день народження: Костюк у вольовому стилі пробилася до другого кола Wimbledon-2022

Українська тенісистка Марта Костюк зуміла подолати перший раунд Wimbledon-2022.

Українська тенісистка Марта Костюк слідом за Ангеліною Калініною та Лесею Цуренко успішно стартувала на основній сітці турніру Великого шолома.

У першому колі українка здолала Кеті Суон із Великобританії - 4:6, 6:4, 6:4.

Тенісистки зустрічалися вперше, Суон догравала матч із пошкодженням лівого стегна.

У наступному колі українка зустрінеться із досвідченою китаянкою Шуай Чжан. Представниця Піднебесної у стартовому раунді здолала японку Місакі Дой (6:4, 6:0).

Зазначимо, що сьогодні, 28 червня, Марта Костюк святкує 20-річчя.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна та Леся Цуренко прокоментували відсутність на Wimbledon-2022 представників Росії та Білорусі.

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