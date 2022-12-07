"Зробімо це заради боксу": Усик показав промо поєдинку за "абсолюта" (відео)

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик показав промо можливого поєдинку за "абсолюта" надважкої ваги проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі українця.

У ролику зібрані яскраві моменти попередніх боїв майбутніх опонентів, а також їхня зустріч на рингу у суботу, 3 грудня. В кінці відео з’являється напис: "Зробімо це заради боксу".

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

Очікується, що поєдинок відбудеться на початку 2023 року. Сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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