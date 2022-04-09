"Зробимо хорошу українську команду": у "Шахтарі" чекають на повернення Ракицького

Даріо Срна розповів, які гравці приєднаються до команди.

"Шахтар" очікує прибуття в своє розташування колишнього захисника Ярослава Ракицького.

Про це повідомив директор з футболу донецького клубу Даріо Срна.

"Деякі легіонери вже підписали контракти, деякі сказали, що не приїдуть, я до цього ставлюся нормально. Вони багато зробили для Шахтаря, хтось більше, хтось менше, в кінці-кінців, це їх рішення і я його поважаю. Може і не згоден з ним, але повинен поважати"

Думаю, що Марлон буде, можливо, Соломон, Фернандо, чекаємо нашого колишнього футболіста і легенду Шахтаря Ярослава Ракицького, щоб він з нами грав. Тому зробимо хорошу українську команду, яка представлятиме Україну", – повідомив Срна у коментарі Футбол NEWS.

Ракицький перейшов у "Зеніт" у січні 2019 року після 10 років виступів за першу команду "Шахтаря". У складі "гірників" він провів понад 300 матчів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ярослав розірвав контракт з клубом з Росії.

Сьогодні Шахтар проведе перший матч у рамках свого благодійного турне. Поєдинок з Олімпіакосом стартує о 20:00.

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