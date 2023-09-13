"Зробимо висновки, ніхто не здається": Ярмоленко прокоментував поразку збірної України від Італії

Капітан "синьо-жовтих" наголосив на необхідності в майбутніх матчах уникати помилок, які були в грі з італійцями.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко висловився про поразку від команди Італії в поєдинку 6-го туру відбору на Євро-2024.

У матчі в Мілані наша збірна програла з рахунком 1:2 . На дубль Давіде Фраттезі українці зуміли відповісти лише голом Ярмоленка.

33-річний вінгер київського "Динамо" заявив, що "синьо-жовті" повинні розібрати поразку від "Скуадри Адзурри" та зробити висновки, щоб у наступних матчах уникнути подібних помилок.

Також він наголосив, що ніхто в команді не збирається здаватися, адже боротьба за вихід на чемпіонат Європи триває.

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"Був важкий матч, на тлі того, що ми грали через два дні на третій після зустрічі з Англією, важко протистояти такому супернику, як Італія. Десь вплинула втома.

Результат за грою. У футболі бувають перемоги й поразки, найголовніше – рухатися далі й робити висновки. У нас нічого не закінчилося – починається найцікавіше. Зробимо висновки, розберемо цю гру вже на наступному зборі. Будемо працювати й рухатися далі.

Ніхто не здається. Звичайно, поєдинок міг скластися по-різному, але результат на табло. Потрібно змиритися з цим і в майбутніх матчах не припускатися помилок, які були в грі з Італією", – цитує Ярмоленка офіційний сайт УАФ.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище та коли наступні матчі

За підсумками шести турів збірна України (7 очок) опустилася на третє місце у групі С. Лідирує Англія (13 балів), на другу позицію піднялася Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0).

Нашій команді залишилося зіграти три матчі у кваліфікації на Євро-2024: Україна – Північна Македонія (14 жовтня), Мальта – Україна (17 жовтня) та Україна – Італія (20 листопада).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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