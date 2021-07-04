"Зробив помилку": Шевченка рознесли за зірваний дебют двох українців на Євро-2020

Епізод наприкінці зустрічі викликав критику на адресу керманича "синьо-жовтих".

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Саленко розкритикував головного тренера збірної України Андрія Шевченка після розгромної поразки від Англії (0:4) в 1/4 фіналу Євро-2020.

Дивіться також: "Пишаюся нашою країною": збірна України зворушливо подякувала фанатам за підтримку на Євро-2020

Рекордсмен чемпіонатів світу за кількістю забитих голів в одному матчі (5 м’ячів у ворота збірної Камеруна на ЧС-1994) заявив, що Шевченко помилився, коли в компенсований час вирішив зробити потрійну заміну.

Зазначимо, що головний арбітр Фелікс Брих нічого не додав до другого тайму. Тому Олександр Тимчик, Артем Довбик і Георгій Судаков, які вже стояли біля бровки, так і не вийшли на поле. Таким чином, Тимчик та Судаков залишилися без дебюту на Євро.

"Шевченко зробив помилку, коли хотів випустити Довбика, Судакова і Тимчика на 90-й хвилині, але матч закінчився. Випусти їх за 10 хвилин до кінця зустрічі, щоб вони відзначилися. Зрозуміло ж, що вилітаємо", - цитує Саленка Tribuna.com.

Крім того, ексгравець збірних України та Росії заявив, що в нищівній поразці України від Англії немає нічого дивного.

"Нічого дивного не відбулося. Загадка, чому у нас випали два провідних гравця перед матчем - Степаненко і Малиновський. Також травмувався Кривцов, і вийшло, що середина поля зникла. Швидкостей не було ні з одного, ні з іншого боку. Всі голи англійці забили спокійно, а наш напад цього разу не зіграв - 2 більш-менш удари за всю зустріч.

Євро для нас минуло так: тайм граємо - тайм відпочиваємо, або один матч відпочиваємо, а в другому вистрілили. Добре хоч так зіграли. В останні хвилин 20 англійці зупинилися, випустили своїх свіжих, молодих гравців, але і вони не особливо старалися бігати. А у наших уже не було сил. Багато моїх знайомих перестали дивитися матч після 0:3. Збірній України потрібні нападники.

Є розчарування. Якби Англія або Італія попалися нам раніше, то ми б і вилетіли раніше", - сказав Саленко.

Епізод із невдалою спробою зробити потрійну заміну наприкінці поєдинку також прокоментував колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Звичайно ж, після 50-ї хвилини, після 0:3 - потрібно було випускати Довбика, Тимчика та Судакова. Пропустили б ще 3 м'ячі - не страшно. Хлопці б отримали колосальний досвід і віру в те, що вони важливі для збірної. Комічна спроба заміни на 89-й хвилині", - написав Левченко у Twitter.

Откровенно говоря, конечно же, после 50 минуты, после 0:3 нужно было выпускать Довбика, Тымчика, Судакова. И если бы мы пропустили еще 3 мяча не страшно. А так ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комична попытка замены на 89 минуте‍♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 4, 2021

Дивіться також: "Прикро за рахунок, але зовсім не соромно": реакція соцмереж на виліт збірної України з Євро-2020

Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

Як писав ТСН Проспорт, збірна України в матчі з Англією встановила новий актирекорд чемпіонатів Європи.

Сенсаціїї не сталося: збірна Англії розгромила національну команду України у чвертьфіналі Євро-2020

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання