Зробив свою команду лідером: український футболіст вдруге в сезоні забив у чемпіонаті Франції

Український півзахисник "Бордо" Данило Ігнатенко відзначився голом у матчі 12-го туру другого за силою французького дивізіону, в якому його команда на виїзді зустрічалася з "Бастією".

На 83-й хвилині поєдинку, коли рахунок на табло ще не було відкрито, 25-річний хавбек збірної України виграв другий поверх та головою спрямував м'яч у ворота суперника. Відео гола Ігнатенка доступне за посиланням.

Зазначимо, що забитий м'яч українця не став переможним. На четвертій компенсованій хвилині Кевін ван ден Керкхоф врятував господарів від поразки. Матч завершився внічию - 1:1.

Утім, навіть нічия дозволила "Бордо" одноосібно очолити турнірну таблицю з 24 очками, випередивши на один бал одразу трьох найближчих переслідувачів.

Для Ігнатенка забитий гол став уже другий у поточному сезоні, також на його рахунку один асист. Всього Данило взяв участь в 11 матчах "Бордо" у нинішній кампанії.

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