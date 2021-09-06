"Зрозумів, що це легкі гроші": Хабіб розповів, скільки заробив за свій перший бій, який відбувся в Україні

"Зрозумів, що це легкі гроші": Хабіб розповів, скільки заробив за свій перший бій, який відбувся в Україні

Відверте зізнання легенди світу MMA.

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов розповів, скільки він заробив за свій перший бій у кар'єрі.

"Я пам'ятаю, що це було у 2008 році. До цього бою я знав, що якщо я поб'ю цього хлопця, то зроблю 2000 доларів. 13 років тому це були дуже великі гроші. Особливо для 19-річного хлопця.

Батько сказав мені: "Прийшов час переходити у професіонали, у тебе бій через кілька місяців. Бій буде в іншій країні. В Україні.

Мені дали суперника, я подивився його бої і зрозумів, що це легкі гроші для мене. Повторюся, на той час для мене це були дуже великі гроші.

Я ще запитав: "2000 доларів за один бій?" Вони відповіли: "Так, за один". І я сказав: "Добре, давайте зробимо це". Я фінішував цього хлопця за пару хвилин. Приспав його, забрав гроші і поїхав додому", - сказав Хабіб у ролику, який було опубліковано на YouTube-каналі iAmTheBay.

Свій перший бій Хабіб провів у Полтаві проти Вуса Байрамова з Азербайджану.

з Азербайджану. У подальшому Нурмагомедов також бився у Києві, Сімферополі та Одесі.

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