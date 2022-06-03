ЗСУ демонструють мужність та відвагу, а це надає нам сил і мотивації - гравець збірної України

ЗСУ демонструють мужність та відвагу, а це надає нам сил і мотивації - гравець збірної України

Захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв розповів про підготовку національної команди до вирішального матчу за вихід на ЧС-2022 з Уельсом.

У четвер, 2 червня, "синьо-жовті" вже прибули до столиці Уельсу Кадіффа. Команда Олександра Петракова ввечері провела перше тренування на валлійській землі.

Своїми враженнями від переможної гри з Шотландією у півфіналі відбору до ЧС-2022 поділився захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв, який напередодні відсвяткував 30-річний ювілей.

Караваєв подякував Збройним силам України, які протистоять російській збройній агресії. За його словами, саме героїзм наших воїнів надихає футбольну збірну на перемоги.

"Долетіли до Уельсу дуже добре, це забрало небагато часу. Тут у нас є всі умови для проживання та відновлення. Все на високому рівні, тому настрій у нас позитивний. У мене хороше самопочуття, відчуваю себе молодим. Мені 30 років, але багато сил та енергії, хочеться грати і тренуватися. Зараз для цього в нас є всі можливості, і все це завдяки нашим Збройним силам, які відстоюють українську державу, її незалежність та честь. Вони б'ються там на фронті, а ми на своєму місці маємо продемонструвати, що ми єдина незалежна нація.

Перед матчем із Шотландією я згадував, що наступного дня в мене день народження. Хотів, звісно, лише перемоги, але ще й відзначитися результативними діями. І це в мене вийшло. Але все одно, усі думки про сьогоднішні важкі часи. Втім, упевнений, що наша перемога не за горами, як на футбольному полі, так і на фронті. Наші Збройні сили демонструють мужність та відвагу, а це надає і нам більше сил та мотивації", - передає слова Караваєва пресслужба УАФ.

Поєдинок Уельс - Україна розпочнеться у неділю, 5 червня. Стартовий свисток головного арбітра пролунає в 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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