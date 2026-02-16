ЗСУ ліквідували ексфутболіста молодіжної збірної України, який воював на боці росіян

Сергій Петров / x.com/roman_bebekh

Колишній форвард луцької "Волині" та молодіжної збірної України з футболу Сергій Петров був ліквідований ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомила так звана Федерація футболу окупованої росіянами Євпаторії.

Зазначається, що 28-річний Петров добровільно долучився до лав армії країни-агресорки влітку минулого року, потрапивши до штурмової бригади.

Петров є вихованцем "Волині". Він також виступав за "Зірку", ФК "Львів", "Рух", "Металіст 1925" та "Агробізнес".

Після початку повномасштабної війни російських загарбників проти України уродженець Криму повернувся на окупований півострів, де грав за місцеві команди.

Петров має у своєму активі один матч за молодіжну збірну України (U-21), після 2022 року також грав в Узбекистані за "Машал" і "Коканд-1912".

