ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника України, який воював на боці росіян

Олександр Половков / фото із соцмереж

ЗСУ ліквідували колишнього українського футболіста Олександра Половкова, який воював на боці росіян.

Про смерть 46-річного Половкова повідомила так звана Федерація футболу Довжанська.

Протягом професійної кар'єри Половков грав за низку українських клубів. Він виступав за "Сталь" і "Зорю", а наприкінці 2013 року повісив бутси на цвях.

2015 року Половков вирушив на окуповану територію Донбасу, де почав співпрацю з представниками окупаційної влади та місцевими колаборантами. Відтоді він виступав за так званий клуб "Шахтар" (Свердловськ)", який бере участь у псевдочемпіонаті так званої "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України Половков, ймовірно, був мобілізований до військових формувань держави-терористки.

