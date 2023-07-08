Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "задвохсотили" російського футбольного арбітра, який поїхав вбивати українців

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
161
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ "задвохсотили" російського футбольного арбітра, який поїхав вбивати українців

Данило Шеметов / Фото: РФС

31-річний окупант Данило Шеметов був ліквідований українськими воїнами.

На війні з Україною загинув російський футбольний арбітр Данило Шеметов.

Про це повідомив Російський футбольний союз (РФС).

31-річний рефері з Ульяновська був командиром гармати окремого гаубичного дивізіону окупантів.

На якому напрямку і коли ЗСУ ліквідували російського футбольного рефері, не вказано.

У країні-терористці зазначили, що Шеметов "вважався перспективним суддею". Незабаром він повинен був дебютувати у Першій лізі і вже отримував призначення на матчі "шляху регіонів" Кубка Росії.

За свою кар'єру знищений окупант працював на 41-му матчі третього дивізіону чемпіонату Росії, а також на п'яти поєдинках Кубка РФ.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст Олександр Подставкін. Також ЗСУ ліквідували на фронті генсека Федерації карате Росії Сергія Увицького.

Читайте також:

Спіткала доля окупанта: на війні в Україні загинув російський тренер з волейболу

Російські спортсменки обманом пролізли на міжнародні змагання: в ОП України відреагували на скандал

Міжнародну федерацію, яка принижувала Україну та повернула Росію до змагань, виключили зі складу МОК

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
161
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація