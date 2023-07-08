ЗСУ "задвохсотили" російського футбольного арбітра, який поїхав вбивати українців

31-річний окупант Данило Шеметов був ліквідований українськими воїнами.
На війні з Україною загинув російський футбольний арбітр Данило Шеметов.
Про це повідомив Російський футбольний союз (РФС).
31-річний рефері з Ульяновська був командиром гармати окремого гаубичного дивізіону окупантів.
На якому напрямку і коли ЗСУ ліквідували російського футбольного рефері, не вказано.
У країні-терористці зазначили, що Шеметов "вважався перспективним суддею". Незабаром він повинен був дебютувати у Першій лізі і вже отримував призначення на матчі "шляху регіонів" Кубка Росії.
За свою кар'єру знищений окупант працював на 41-му матчі третього дивізіону чемпіонату Росії, а також на п'яти поєдинках Кубка РФ.
Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст Олександр Подставкін. Також ЗСУ ліквідували на фронті генсека Федерації карате Росії Сергія Увицького.
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