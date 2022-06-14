Зубков і Пластун отримали суперників: результати жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

За підсумками жеребкування своїх суперників дізналися 29 команд. Ще один клуб визначиться за результатами попереднього раунду відбору.

Зазначимо, що своїх опонентів отримали і двоє футболістів збірної України - "Ференцварош" Олександра Зубкова протистоятиме казахстанському "Тоболу", а "Лудогорець" Ігоря Пластуна поміряється силами з чорногорською "Сутьєскою".

Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 5/6 та 12/13 липня. Переможці пар вийдуть до 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів.

Усі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23

Пюнік (Вірменія) - ЧФР Клуж (Румунія)﻿

Марібор (Словенія) - Шахтар Солігорськ (Білорусь)

Лудогорець (Болгарія) - ﻿ Сутьєска (Чорногорія)﻿

Дюделанж (Люксембург) - Тірана (Албанія)

Тобол (Казахстан) - Ференцварош (Угорщина)

Мальме (Швеція) - Переможець попереднього раунду

Балкані (Косово) - Жальгіріс Вільнюс (Литва)﻿

ХІК (Фінляндія) ﻿- РФШ (Латвія)

Буде-Глімт (Норвегія) - Клаксвік (Фарерські острови)

ТНС (Уельс) - Лінфілд (Північна Ірландія)

Шемрок Роверс (Ірландія) - Хіберніанс (Мальта)

Лех (Польща) - Карабах (Азербайджан)

Шкупі (Північна Македонія) - Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)

Зрінські (Боснія і Герцеговина) - Шериф (Молдова)

Слован (Словаччина) - Динамо Батумі (Грузія)

Додамо, що з другого кваліфікаційного раунду свій шлях у Лізі чемпіонів-2022/23 розпочне київське "Динамо". У стартовій дуелі суперником підопічних Мірчі Луческу стане турецький "Фенербахче" або кіпрський АЕК. Жеребкування 2-го раунду відбору ЛЧ призначене на 15 червня, а матчі - 19/20 та 26/27 липня.

Нагадаємо, донецький "Шахтар", посівши перше місце в достроково завершеному через війну сезоні УПЛ-2021/22, отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

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