Зубков і Пластун отримали суперників: результати жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
За підсумками жеребкування своїх суперників дізналися 29 команд. Ще один клуб визначиться за результатами попереднього раунду відбору.
Зазначимо, що своїх опонентів отримали і двоє футболістів збірної України - "Ференцварош" Олександра Зубкова протистоятиме казахстанському "Тоболу", а "Лудогорець" Ігоря Пластуна поміряється силами з чорногорською "Сутьєскою".
Матчі першого раунду кваліфікації відбудуться 5/6 та 12/13 липня. Переможці пар вийдуть до 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів.
Усі пари першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23
Пюнік (Вірменія) - ЧФР Клуж (Румунія)
Марібор (Словенія) - Шахтар Солігорськ (Білорусь)
Лудогорець (Болгарія) - Сутьєска (Чорногорія)
Дюделанж (Люксембург) - Тірана (Албанія)
Тобол (Казахстан) - Ференцварош (Угорщина)
Мальме (Швеція) - Переможець попереднього раунду
Балкані (Косово) - Жальгіріс Вільнюс (Литва)
ХІК (Фінляндія) - РФШ (Латвія)
Буде-Глімт (Норвегія) - Клаксвік (Фарерські острови)
ТНС (Уельс) - Лінфілд (Північна Ірландія)
Шемрок Роверс (Ірландія) - Хіберніанс (Мальта)
Лех (Польща) - Карабах (Азербайджан)
Шкупі (Північна Македонія) - Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар)
Зрінські (Боснія і Герцеговина) - Шериф (Молдова)
Слован (Словаччина) - Динамо Батумі (Грузія)
Додамо, що з другого кваліфікаційного раунду свій шлях у Лізі чемпіонів-2022/23 розпочне київське "Динамо". У стартовій дуелі суперником підопічних Мірчі Луческу стане турецький "Фенербахче" або кіпрський АЕК. Жеребкування 2-го раунду відбору ЛЧ призначене на 15 червня, а матчі - 19/20 та 26/27 липня.
Нагадаємо, донецький "Шахтар", посівши перше місце в достроково завершеному через війну сезоні УПЛ-2021/22, отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.
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