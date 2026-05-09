Зубков забив гол у матчі чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа"

Український вінгер "Трабзонспора" Олександр Зубков забив гол у матчі 33-го туру турецької Суперліги проти "Бешикташа".

29-річний українець вийшов на поле в стартовому складі й на 15-й хвилині поєдинку зрівняв рахунок (1:1), з меж штрафного майданчика низом пробивши у дальній кут після передачі Умута Наїра.

Для Зубкова цей забитий м'яч став четвертим у сезоні в 35 матчах. Також українець має у своєму активі 11 асистів.

Відзначившись голом у матчі з "Бешикташем", Олександр перервав свою тривалу безгольову серію. До цього часу він востаннє забивав за "Трабзонспор" ще 23 січня у грі з "Касимпашею".

Наразі "Трабзонспор" посідає третє місце у чемпіонаті Туреччини, але ще зберігає шанси поборотися за другу позицію, яка дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

