Зубков забив гол у матчі чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа"
Українець зрівняв рахунок у поєдинку, перервавши свою тривалу безгольову серію.
Український вінгер "Трабзонспора" Олександр Зубков забив гол у матчі 33-го туру турецької Суперліги проти "Бешикташа".
29-річний українець вийшов на поле в стартовому складі й на 15-й хвилині поєдинку зрівняв рахунок (1:1), з меж штрафного майданчика низом пробивши у дальній кут після передачі Умута Наїра.
Для Зубкова цей забитий м'яч став четвертим у сезоні в 35 матчах. Також українець має у своєму активі 11 асистів.
Відзначившись голом у матчі з "Бешикташем", Олександр перервав свою тривалу безгольову серію. До цього часу він востаннє забивав за "Трабзонспор" ще 23 січня у грі з "Касимпашею".
Наразі "Трабзонспор" посідає третє місце у чемпіонаті Туреччини, але ще зберігає шанси поборотися за другу позицію, яка дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.
